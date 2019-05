Iker Casillas foi internado de urgência esta quarta-feira no Hospital CUF, no Porto.

O FC Porto confirmou que Casilas sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino matinal, no Centro de Treinos no Olival.

A sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto. Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido", sublinha o clube azul e branco em comunicado.

Um médico no Porto, que está acompanhar a situação, confirmou à TVI que o enfarte foi resolvido com cateterismo. Casillas ficou com os vasos desobstruídos.

A mesma fonte explicou que foi-lhe colocado um "stent", que é um tubo perfurado para ser inserido no vaso sanguíneo para prevenir ou impedir a constrição do fluxo no local, causada por entupimento das artérias.

O guarda-redes não deverá jogar mais esta época.

Secretário de Estado do Desporto deseja “rápida recuperação”

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, desejou, esta quarta-feira, “a mais rápida recuperação” ao futebolista Iker Casillas, um atleta “com muita qualidade e excelência”, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio.

Desejo a mais rápida recuperação e melhoras ao Iker Casillas, alguém que, não sendo um atleta português, é um atleta que prestigia muito um dos maiores clubes portugueses. Ele próprio é um jogador com muita qualidade e excelência”, afirmou João Paulo Rebelo, em declarações à comunicação social, à margem do Estoril Open, em ténis.

O secretário de Estado reforçou a declaração, afirmando que “não é muito comum [acontecer] com alguém que está numa prática desportiva de alta competição”.