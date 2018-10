Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) é o líder do Rali da Catalunha ao final do segundo dia da penúltima prova do Mundial de Ralis.

O piloto finlandês comanda a 12.ª prova do WRC com 4.7s de vantagem sobre Sébastien Ogier (Ford Fiesta) e tudo está ainda por decidir nas últimas quatro especiais deste domingo.

Mas a luta pelo triunfo na Catalunha não esta limitada aos dois primeiros da classificação, pois Sébastien Loeb (Citroën C3), Elfyn Evans (Ford Fiesta), Thierry Neuville (Hyundai i20) e Dani Sordo (Hyundai i20) estão na perseguição da vitória com um máximo de 16.5s de distância por parte do espanhol.

O dia fica também marcado pelo cancelamento da primeira especial deste sábado (a oitava da prova) devido ao posicionamento incorreto do público e pelo azar de Ott Tänak, pois um furo na 10.ª especial tirou a liderança ao estónio deixando-o agora no oitavo lugar da geral a mais de um minuto de Latvala.

Classificação do Rali da Catalunha após a SS14: