Paulo Gonçalves foi o melhor piloto português no começo do Dakar 2019 terminando a etapa de estreia na 11.ª posição.

O vencedor do primeiro dia nas motos foi o colega do português na Honda Joan Barreda. O espanhol percorreu os 331 km da ligação entre Lima e Pisco em 57m36s deixando «Speedy Gonçalves» a 6m41s de distância.

O segundo classificado foi Pablo Quintanilla (Huqsvarna), que terminou a 1m34s de Barreda. O campeão em título das motos, Matthias Walkner (KTM) arrancou para defesa do título com o sétimo lugar, a 3m12s do primeiro líder da prova.

Classificação da 1.ª etapa (motos):

1. Joan Barreda (Honda), 57m36s

2. Pablo Quintanilla (Husqvarna), +1m34s

3. Ricky Brabec (Honda), +2m52s

4. Adruien van beveren (Yamaha), +2m55s

5. Sam Sunderland (KTM), +2m56s

(...)

11. Paulo Gonçalves (Honda), +6m41s

(...)

23. Joaquim Rodrigues (Speedbrain, +10m14s

(...)

36. Mário Patrão (KTM), +17m13s

(...)

40. António Maio (Yamaha), +18m

(...)

44. David Megre (KTM), +19m14s

(...)

98. Miguel Caetano (KTM), +41m25s

(...)

135. Hugo Lopes (KTM), +1h48m35s