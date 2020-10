A etapa rainha do Giro vai para a estrada nesta quinta-feira. Esta é uma etapa de alta montanha e que será o mais duro teste à resistência do português João Almeida.

Além de uma passagem de categoria especial no ‘Cima Coppi’, o ponto mais alto, na passagem pelo Passo dello Stelvio, a chegada também será feita em alto, com uma contagem de primeira categoria, a 2.758 metros acima do nível do mar.

Além da camisola rosa que João Almeida veste pelo 15.º dia consecutivo, nesta 18.ª etapa, também Rúben Guerreiro parte da linha frente, graças à camisola azul de líder de montanha.

👉All set for Stage 18 of the #Giro d'Italia 2020!



👉Tutto pronto per la Tappa 18 del #Giro d'Italia 2020! pic.twitter.com/lkQCAQUmiA — Giro d'Italia (@giroditalia) October 22, 2020