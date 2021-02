Sporting e Benfica defrontam-se, esta segunda-feira, a contar para o campeonato. Em caso de vitória leonina, as águias ficam a nove pontos do primeiro lugar da classificação.

João Palhinha viu o quinto amarelo na Liga, no último jogo do Sporting frente ao Boavista, e ficou de fora do dérbi lisboeta.

No entanto, o Tribunal Arbitral do Desporto suspendeu a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol que afastava João Palhinha do dérbi de Lisboa, desta segunda-feira.

O médio leonino poderá assim ir a jogo frente ao Benfica, apesar que ter visto o quinto cartão amarelo na Liga, no jogo com o Boavista.

Sporting: Paulinho vai assinar por quatro anos e meio

O “Mais Transferências” apurou que Paulinho vai mesmo ser jogador do Sporting.

Os leões deverão pagar 13 milhões de euros ceder Borja, a título definitivo, e Sporar, por empréstimo, num negócio vai rondar os 20 milhões de euros.

No entanto, o SC Braga deverá ceder apenas 70% do passe de Paulinho.

A confirmar-se, esta operação vai representar o valor mais alto gasto pelo clube de Alvalade numa contratação.

Sporting: Rafael Camacho viabiliza vinda de Matheus Reis

O “Mais Transferências” assegura que Matheus Reis vai ser jogador do Sporting.

O impasse nas negociações entre o Rio Ave e os leões parece ter sido resolvido através de Rafael Camacho, que vai ser emprestado ao clube de Vila do Conde.

Sporting: João Pereira assina por cinco meses

João Pereira vai acabar a carreira em Alvalade. O lateral já assinou um contrato de cinco meses com os leões.

No passado, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, já tinha revelado que via em João Pereira um possível treinador de futuro.

Benfica devolve Todibo ao Barcelona

O Benfica vai devolver o defesa central Todibo ao Barcelona.

O clube catalão já encontrou novo destino para o francês, que será emprestado ao Nice.

Pepê assina esta semana e chega em junho ao Dragão

Pepê tem sido ligado ao FC Porto desde o mercado de verão e agora parece que a “novela” chegou ao fim.

O “Mais Transferências” sabe que o extremo brasileiro vai assinar com os dragões esta semana, mas só vai viajar para o Norte no final desta temporada.