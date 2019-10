Desde a década de 1980 que o Flamengo não alcança a final da Taça Libertadores. Caso bata o Grémio, a equipa de Jesus ganha a hipótese de disputar o troféu mais importante da América do Sul.



Ainda assim, há quem esteja disposto a abdicar do encontro que pode ser histórico ante o conjunto de Porto Alegre. Danilo Mello, fã do Mengão que está desempregado, está a sortear o bilhete para a segunda mão das meias-finais da Libertadores para salvar o cão.



O cão foi diagnosticado com cancro e sem dinheiro para o salvar, Danilo decidiu rifar o ingresso para o conseguir ajudar.



«Amigos e amigas, recebemos essa semana uma notícia ruim: Doze está com câncer. Não é operável, precisamos iniciar o tratamento com radio e quimioterapia, para ele ter uma chance de melhorar, o custo é caro, aproximadamente 7.000,00 reais. Sendo assim, decidimos tentar levantar alguma ajuda, estou rifando meu ingresso do jogo da semifinal da libertadores*... *FLAxGRE*. Será que conseguimos? Se você não tem interesse ou não tem como contribuir, pode ajudar a divulgar para aquele amigo flamenguista? Para nossa sorte, tem alguns milhares deles por aí... *Vamos Flamengo*», escreveu o adepto nas redes sociais.



A história comoveu a nação rubro negra e em menos de uma semana Danilo Mello superou o valor que tinha previsto.