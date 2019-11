Jorge Jesus, treinador do Flamengo, diz que ser treinador do clube é uma “enorme responsabilidade”. Num vídeo partilhado pelas redes sociais da CONMEBOL no Twitter, Jorge Jesus assume que quer vencer a grande final.

“Hoje estamos cá e queremos disfrutar desta final e vencê-la. (…) A responsabilidade de um treinador do Flamengo é enorme. O Flamengo é o clube com mais torcedores do mundo. E eles sonhavam com este dia e nós também, jogadores e equipa técnica”, disse o treinador português.

🎤 "Sonhávamos com esse momento!"



🇵🇹 Jorge Jesus comenta a expectativa do #Flamengo nos minutos que antecedem a final da #Libertadores. Fala, Mister! pic.twitter.com/McJxfOTEAq — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 23, 2019

E se a final da Taça dos Libertadores, entre o Flamengo e o River Plate, se disputa em Lima, no Peru, no Rio de Janeiro, faz-se a festa como se o jogo fosse ali. O Maracanã encheu-se para ver o jogo ser transmitido em ecrãs gigantes.