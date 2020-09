A TVI vai transmitir o jogo entre o PAOK e o Benfica, que se vai realizar na terça-feira, dia 15 de setembro, pelas 19:00. A partida, que se realiza em Salónica, Grécia, é referente à 3.ª pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Este será o primeiro jogo oficial do Benfica de Jorge Jesus, num ano de muito investimento e no qual a Champions é uma forte aposta.

Caso ultrapasse o PAOK de Abel Ferreira, o Benfica tem à espera no play-off os russos do Krasnodar, que eliminaram o FC Porto da liga milionária na época transata.

Além do treinador Abel Ferreira, os gregos contam ainda com o português Vieirinha e com Zivkovic, jogador que representou o clube da Luz até há bem pouco tempo.