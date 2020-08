A apresentação de Jorge Jesus como treinador do Benfica esta segunda-feira foi um dos temas em destaque esta segunda-feira no programa "Mais Transferências" da TVI24. Para Cândido Costa, o técnico trouxe um discurso "ambicioso".

Jorge Jesus tentou rapidamente mexer com as massas num discurso ambicioso", vincou o comentador.

Luís Vilar, por sua vez, assinalou que "Jorge Jesus deixa muito claro que unir o Benfica é a sua premissa".

O programa analisou também o interesse do FC Porto em Taremi, o avançado iraniano do Rio Ave.

“Taremi está muito próximo de ser jogador do FC Porto”, frisou Cândido Costa.

Ainda no reino do Dragão, falou-se sobre o possível regresso de Brahimi e ainda da saída do defesa-central Diogo Leite.

“Há muito que o Valência insiste na contratação de Diogo Leite”, explicou o comentador da TVI Nuno Dias.

Nuno Dias destacou ainda o interesse de dois grandes no jogador do Rio Ave Nuno Santos, cobiçado tanto pelo FC Porto como pelo Sporting.