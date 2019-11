Depois de vencer a Taça dos Libertadores e o campeonato do Brasil, em menos de 24 horas, Jorge Jesus foi condecorado, esta segunda-feira.

Felipe Michel, vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, distinguiu o “mister” com o título de cidadão honorário da cidade brasileira. com o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro.

Após ser condecorado, o treinador português não escondeu a emoção. Comovido, agradeceu ao povo português e brasileiro todo o apoio e relembrou as ligações históricas entre os dois países lusófonos.

O meu país está orgulhoso de certeza. Muito obrigado!”, agradeceu Jorge Jesus.

A “torcida do Mengão” não ficou indiferente ao momento e reagiu com os já habituais cânticos de apoio a Jorge Jesus.

O “Mister” vai agora focar energias no Mundial de Clubes, que se realiza de 11 a 21 de dezembro. Competição em que o Flamengo vai medir forças com Liverpool, Espérance de Tunis, Monterrey, Hienghène Sport, Al-Sadd e Al-Hilal, ex-equipa de Jorge Jesus.