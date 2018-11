Jorge Lorenzo está fora do GP da Malásia de MotoGP.

O piloto espanhol continua a debater.se com a recuperação à cirurgia no pulso direito e, depois de uma sexta-feira sofrível, Lorenzo e a Ducati decidiram-se pelo abandoo do grande prémio, a começar já na terceira sessão de Treinos Livres deste sábado.

A noticia do MotoGP explica que Lorenzo suportou muitas dores em travagem e nas mudanças de direção, bem como adianta que a Ducati irá substituir o espanhol no GP da Malásia pelo piloto de testes Michele Pirro.