Jorge Lorenzo não gostou das palavras de Andrea Dovizioso sobre a sua ausência da Corrida no GP da Malásia de MotoGP e fez cometários arrasadores para o companheiro de equipa na Ducati.

Ironia, classificações pouco abonatórias como «inveja”, e uma descrição de Desmodovi como “um campeão de 125 cc” foram algumas das reações que Lorenzo manifestou depois das palavras pouco esclarecedoras do italiano.

Questionado sobre a ausência de Lorenzo, Dovizioso frisou não ter o total conhecimento sobre a ausência de Lorenzo para se pronunciar: “Não sei os pormenores, sei algumas coisas, mas não sei detalhes e não quero entrar nisso.”

Mas Dovi acrescentou que “são situações um pouco estranhas” e que “acontecem geralmente na Ducati ou com certos pilotos”. Voltando a dizer não querer dar a sua opinião sem conhecer detalhes o italiano sorriu sem comentar se estava a ter palavras sibilinas: “Deixo para vós, não é um problema meu.”

A primeira reação de Lorenzo foi de ironia a «agradecer» as palavras de Dovizioso, com: “Muito obrigado. És um verdadeiro cavalheiro.” E disse mais: “Um companheiro exemplar. Aplaudimo-lo sob o pódio quando ganha e depois... (Isso sim, não dá a sua opinião, não e um problema seu.)”

Un compañero ejemplar🎖. Le aplaudes bajo el podium cuando gana y luego... (Eso si, no da su opinión, no es problema suyo) https://t.co/wwpSG4dqH4 — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 3 de novembro de 2018

Mas as palavras do espanhol continuaram em respostas a comentários em seu apoio. Lorenzo não só falou em “inveja” e “oportunismo” como dá uma resposta arrasadora quando lhe perguntam quem é Andrea Dovizioso: “Um campeão do mundo, de 125 cc.”