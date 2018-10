Jorge Lorenzo viajou para o Japão, mas, após a primeira saída para a pista de Motegi nesta sexta-feira, o piloto da Ducati retornou à box. A desistência de correr neste fim de semana ficou só à espera da sua palavra. Quando falou, o espanhol acrescentou que também o GP da Austrália daqui a uma semana está em dúvida.

“Ainda não sei sobre Phillip Island porque nunca sabemos como nos vamos sentir quando chegarmos lá na quarta ou na quinta. Mas é difícil acreditar que, se em 14 dias [do GP da Tailândia ao GP do Japão] a lesão não evoluiu tão bem, agora vai recuperar tão rapidamente”, afirmou Lorenzo numa citação do «Motorsport.com».

O espanhol ainda não descarta totalmente a ausência na antepenúltima prova da temporada, mas admite que só lhe resta esperar: “Faremos uma ressonância magnética para entender melhor o que aconteceu na lesão como um todo e decidir o que fazer. A única coisa que farei agora é descansar e esperar que o corpo melhore.”