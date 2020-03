Cristiano Ronaldo não vai regressar a Itália por causa da situação que se verifica no país devido ao novo coronavírus. De acordo com Rui Pedro Braz, o jogador português já comunicou a sua decisão aos responsáveis da Juventus.

O craque está na Madeira e fez saber que não vai voltar para Itália enquanto a situação não estiver resolvida.

A notícia surge no dia em que o futebolista italiano Daniele Rugani, colega do internacional português na Juventus, testou positivo nas análises do Covid-19.

O futebolista Daniele Rugani deu positivo no teste para o coronavírus Covid-19 e está atualmente assintomático. A Juventus já começou a ativar todos os procedimentos de isolamento estabelecidos por lei, incluindo todas as pessoas que estiveram em contato com ele”, informou a Juventus, em comunicado divulgado no site oficial.

O central internacional italiano, de 25 anos, está a cumprir a quinta temporada consecutiva nos octocampeões de Itália, sendo que esta época participou apenas em sete partidas, quatro das quais neste ano civil, diante de Udinese, Roma, Brescia e SPAL.

O Governo italiano decidiu, na segunda-feira, suspender de forma temporária o campeonato italiano de futebol, devido ao avanço significativo do Covid-19 em Itália, o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia, a seguir à China.

A decisão governamental, com efeitos imediatos, vai afetar, durante várias semanas, o campeonato italiano, que é liderado pela Juventus.

A Itália é o país mais afetado pelo Covid-19 depois da China, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassa as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.