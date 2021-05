Cristiano Ronaldo parece estar de saída da Juventus. Em Itália, um jornalista avançou que o desejo do internacional português, de 36 anos, é terminar a carreira no Sporting. Acrescentando, que CR7 poderá regressar a Alvalade já na próxima época, com um contrato de duas temporadas.

No entanto, Nuno Dias considera que Man. United e PSG são destinos mais prováveis. Trocas por Pogba ou Icardi poderão estar em cima da mesa.

Marega já tem “acordo verbal” com o Al-Hilal

Moussa Marega estará mesmo de saída do FC Porto. O avançado maliano já terá um “acordo verbal” com o Al-Hilal.

Bruno Andrade explica que o jogador azul branco terá aceitado rumar à Arábia Saudita a troco de cinco milhões de euros por época, a que se soma mais cinco milhões como prémio de assinatura. O vínculo deverá ter duração de três épocas.

No entanto, Rui Pedro Braz diz ter "informações" que os valores serão ligeiramente mais baixos, não ultrapassando os três milhões de euros anuais e cerca 1,5 milhões de prémio de assinatura.

O Tribunal Arbitral do Desporto suspendeu Sérgio Conceição por 21 dias, na sequência das palavras do treinador dirigidas ao árbitro Hugo Miguel no final do jogo com o Moreirense.

O técnico terá recorrido do castigo, acrescentando uma providência cautelar, à semelhança do que aconteceu no caso João Palhinha.

No entanto, Rui Pedro Braz lembra que os regulamentos foram revistos após a polémica com Palhinha e acredita que Sérgio Conceição não venha a ter a mesma sorte que teve o médio leonino.

“Não há grande probabilidade de voltarmos a ver um caso Palhinha”, refere Rui Pedro Braz.

Sporar não esquece Sporting e é multado por comentário nas redes sociais

“Está a chegar, irmão”, foi o comentário de Sporar numa publicação de Feddal que valeu uma multa do SC Braga.

O ponta de lança é reincidente, quando chegou à pedreira já tinha feito uma publicação de apoio à equipa de Alvalade.