O guarda redes dinamarquês Kasper Schmeichel criticou a decisão da UEFA de continuar o jogo da Dinamarca frente à Finlândia, após o incidente que envolveu o colega de equipa Christian Eriksen, que sofreu uma paragem cardíaca em pleno jogo, levando a que a partida fosse adiada por duas horas.

Kaster Schmeichel disse ainda que, em retrospetiva, teria sido “sábio” ter contornado algumas regulamentações, dadas as circunstancias excecionais.

🗣"A decision about the game should not have been made in the heat of the moment." #DEN goalkeeper Kasper Schmeichel has criticised the decision to carry on their #Euro2020 game against #FIN after Christian Eriksen suffered a cardiac arrest pic.twitter.com/HrmuiUTPhd