A vitória de Kimi Raikkonen no GP dos EUA de Fórmula 1 deu ao finlandês o recorde de maior intervalo entre corridas: entre a última corrida ganha até ao triunfo deste domingo, o finlandês fez 113 Corridas.

O anterior recorde (negativo) de jejum entre vitórias era de Ricardo Patrese, que tinha a marca de 99 provas a delimitar os dois últimos triunfos da carreira na F1.

Raikkonen esteve desde março de 2017 - GP da Austrália - até este domingo sem ganhar na F1; ou seja, mais de cinco anos e meio.

Kimi's win means he surpasses Riccardo Patrese’s record of 99 races between victories #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/81nElZBEp7

