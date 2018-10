Lewis Hamilton afirma que há corridas de Fórmula 1 “muito chatas” e propõe alterações no formato dos grandes prémios avançando mesmo com “grelhas invertidas” para dinamizar o desporto.

“Penso que uma das maiores mudanças que precisam de ser feitas é a de neste momento serem os [sempre] mesmos quatro dias, todos os fins de semana, durante 21 fins de semana todos ao anos”, afirmou o piloto da Mercedes.

O campeão do mundo e atual líder do Mundial 2018 aponta que a F1 “precisa de ser mais dinâmica”. “Precisa de ser diferente em certos circuitos para que haja um ‘super fim de semana’. Há pistas em que as corridas são tão aborrecidas...”, confessou Hamilton segundo escreve a inglesa «Autosport».

A Fórmula 1 também está atenta às queixas de tédio e entre as novidades pensadas poderá estar a divisão da Qualificação do sábado em quatro rondas por exemplo. E o inglês até tem mais propostas...

O piloto da Mercedes admite que a F1 está “mais entusiasmante” com “estes carros”, mas assume a “certeza de que ainda há corridas chatas”. “Por isso, escolhendo essas, como é que podemos fazer de forma diferente? Seja com a grelha invertida ou seja lá o que for que acabemos por fazer, deve olhar-se para isso”, afirmou Hamilton.