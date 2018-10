Lewis Hamilton está a cinco pontos de conquistar o título de campeão do mundo de Fórmula 1 em 2018 no próximo fim de semana, no GP do México, a antepenúltima prova do Mundial.

O piloto da Mercedes revalidará o título de campeão deixando ainda duas corridas por fazer se for sétimo classificado (6 pontos) no Autodrómo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

Isto é o que basta a Hamilton (fazendo supor o pior cenário possível para o piloto da Mercedes no que respeita ao desempenho do seu adversário, ou seja, com Sebastian Vettel a vencer a Corrida). Mas o campeão do mundo em título (como se verá) até pode não precisar de pontuar...

Hamilton lidera a classificação do Mundial com 70 pontos de vantagem sobre Sebastian Vettel (364 pontos contra 276). Somando os seis pontos do sétimo lugar (o oitavo dá apenas quatro pontos), o inglês garante que, mesmo que o alemão da Ferrari ganhe a Corrida (25 pontos), irá para as duas últimas provas com 51 pontos de vantagem deixando apenas um máximo de 50 pontos por conquistar no Brasil e em Abu Dhabi.

Este será o segundo «match point» de Hamilton para garantir a renovação do título mundial de Pilotos. Neste domingo dia 21, o piloto da Mercedes chegou ao GP dos EUA podendo ser o campeão de 2018 se fizesse mais oito pontos do que Vettel.

Hamilton não obteve o título, mas ainda conseguiu ganhar pontos ao adversário da Ferrari na Corrida e a margem para concretizar o próximo «match point» diminuiu bastante: agora, pode nem ser preciso pontuar.

Em resumo, dependendo só do seu resultado, Hamilton garante o título se ficar num dos sete primeiros lugares. «Contando» com o resultado de Vettel, o inglês até pode não precisar de pontuar se o alemão não ganhar no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Estes são em pormenor os cenários para Hamilton ser campeão no GP do México:

Hamilton ganha (25 pontos)

Hamilton é 2.º classificado (18 pontos)

Hamilton é 3.º classificado (15 pontos)

Hamilton é 4.º classificado (12 pontos)

Hamilton é 5.º classificado (10 pontos)

Hamilton é 6.º classificado (8 pontos)

Hamilton é 7.º classificado (6 pontos)

Hamilton é 8.º (4 pontos) e Vettel é 2.º (18 pontos)

Hamilton é 9.º (2 pontos) e Vettel é 2.º (18 pontos)

Hamilton é 1.º (1 ponto) e Vettel é 2.º (18 pontos)

Hamilton não pontua e Vettel é 2.º (18 pontos)