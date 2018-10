Lewis Hamilton conquistou a pole position para o GP dos EUA de Fórmula 1 batendo Sebastian Vettel por 61 milésimos de segundo.

Com a penalização de três lugares na grelha de partida que tinha destinados, o piloto da Ferrari sairá do quinto lugar – a quatro de distância do adversário da Mercedes.

À partida para a Corrida deste domingo, o inglês está em posição de revalidar o título de campeão do mundo.

Vettel terá muito por fazer para evitar esse cenário e a proximidade entre os tempos dos dois melhores da Q3 dão esperança ao alemão e a uma Corrida que promete...

Essa promessa prolonga-se para o (atualizado após a penalização de Vettel) segundo lugar da primeira linha nas mãos de Kimi Raikkonen – fazendo o terceiro melhor tempo a 70 milésimos de Hamilton – que a Ferrari colocou com ultramacios para a partida.

Valtteri Bottas não conseguiu melhor do que o quarto tempo da Q3 subindo para o terceiro lugar da grelha ao beneficiar da penalização de Vettel e ficando com o Red Bull de Daniel Ricciardo ao seu lado.

Vettel ficará a seguir na quinta posição na terceira linha da grelha fechando o grupo dos pilotos (com a exceção Raikkonen) que partirão com pneus supermacios e com o Force Idia de Esteban Ocon no sexto lugar.

Max Versatppen será o primeiro piloto a beneficiar da penalização que levará os Toro Rosso de Pierre Gasly e Brendon Hartley para a última fila da grelha subindo para o 13.º lugar depois de ter ficado pela Q2 – em que já não rosou depois de ter danificado o Red Bull na Q1.

Tempos da Qualificação para o GP dos EUA de F1:

QUALIFYING CLASSIFICATION: Job done for Hamilton as he edges ever closer to a fifth world title #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/lVwY6NUkNd — Formula 1 (@F1) 20 de outubro de 2018

Grelha de Partida (provisória) para o GP dos EUA de F1: