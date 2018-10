Nas entrevistas em pista que se seguiram ao final do GP do México de Fórmula 1, Sebastian Vettel não respondeu a David Coulthard quando este lhe perguntou onde tinha perdido o campeonato dizendo que ia cumprimentar Lewis Hamilton.

O campeão do mundo contou, segundo relata nesta segunda-feira o «Crash.net», que o piloto alemão o instou a manter o duelo pelo título que vêm travando nas duas últimas épocas.

“Ele veio ter comigo e o que disse foi Simplesmente não desistas, eu preciso de ti a lutares comigo no próximo ano - o que eu respeito, naturalmente”, contou Hamilton.

E, no meio de toda aquela emoção da consagração como pentacampeão mundial, o inglês da Mercedes nem se recorda bem do que respondeu: “Acho que, pela minha parte, eu apenas disse muito obrigado por seres um adversário tão forte neste ano.”

“Foi tão rápido, por isso, não me lembro de tudo o que disse, mas, em última análise, foi uma verdadeira demonstração de grande desportivismo e respeito entre nós, como penso que aconteceu em todo o ano”, afirmou Hamilton.

Vettel foi também cumprimentar a Mercedes pelo triunfo no Mundial de Pilotos e a equipa alemã fez questão de destacar que os “atributos dos grandes campeões” são a “humildade na vitória” e a “graciosidade na derrota".

Humility in victory, grace in defeat.

These are the attributes of great champions.

