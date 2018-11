Lewis Hamilton não despreza o papel de Vallteri Bottas na Mercedes e o trabalho que o seu companheiro de equipa realizou no ano do seu quinto título Mundial de Fórmula 1. Pelo contrário, o inglês campeão do mundo afirma que ele e o finlandês forma a melhor parceria da F1.

“Temos imenso respeito um pelo outro. Eu vejo o quanto ele trabalha, ele vê o que eu trabalho, nós não fazemos jogos para tentar excluir o outro. Na realidade, nós trabalhamos em conjunto”, afirmou Hamilton revelando que ambos partilham informação sobre os carros: “Estou certo de que é a melhor parceria em termos de respeito e trabalho de equipa entre pilotos que provavelmente alguma vez existiu na Fórmula 1.”

A Mercedes persegue o quinto título de Mundial de Construtores, que disputa com a Ferrari (tendo mais 55 pontos), e Hamilton fez questão de frisar, em declarações veiculadas pelo «Motorsport.com», o papel de Bottas nos resultados da equipa e dos pilotos: “Houve alturas em que ele foi fundamental para que ganhássemos corridas.”