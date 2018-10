Lewis Hamilton, em declarações após o 4.º lugar no GP do México de Fórmula 1 que lhe garantiu o título de campeão do mundo:

"Foi uma corrida horrível. Fiz um bom arranque, mas depois não sei o que aconteceu a partir de certa altura. Já só queria trazer o carro até final É uma sensação muito estranha... Não foi ganho aqui, foi ganho com trabalho duro em muitas corridas.”

