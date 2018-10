Lewis Hamilton em declarações após o terceiro lugar no GP dos EUA de Fórmula 1 que remeteu para o México a decisão do título de pilotos.

A Mercedes também endereçou os parabéns a Kimi Raikkonen e à Ferrari pelo “melhor trabalho feito” neste domingo.

Played for the win today but we didn’t quite have the pace

Credit to Kimi and @ScuderiaFerrari - they did the better job today

Onto the next one, Team! 👊🇲🇽 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/wgrdfqVQp5

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 21 de outubro de 2018