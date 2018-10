Podemos falar numa maldição em Amesterdão?

É certo que há muitos, muitos anos (1962) o Benfica conquistou uma Taça dos Campeões Europeus frente ao Real Madrid na capital holandesa, mas aí o jogo foi disputado no Olímpico de Amesterdão. Na nova Arena, casa do Ajax, a conversa é outra.

Hoje o Benfica perdeu nos descontos com o conjunto local, repetindo um cenário vivido em Maio de 2013, na final da Liga Europa, frente ao Chelsea no mesmo estádio.

Há cinco anos, Ivanovic fez nos descontos (90+2') o 1-2 que daria a Liga Europa aos ingleses. Agora foi Mazraoui, também defesa, um minuto mais tarde a derrotar as águias.

Quando o "pontinho" parecia estar na algibeira de Rui Vitória, e ele até nem queria, tudo se esfumou e as contas do grupo ficam assim muito complicadas.

O Ajax já soma sete pontos, o Bayern também e o Benfica vem atrás com apenas três.

Em Atenas, os bávaros não vacilaram perante o AEK com dois golos na segunda parte, num jogo que Renato Sanches viu do banco de suplentes.

Javi Martinez abriu a contagem à meia volta e, três minutos depois, Lewandowski fez o segundo. O polaco fez o 47.º golo na Liga dos Campeões/Taça dos Campeões Europeus e superou Eusébio, entrando para o top-11 dos melhores marcadores da prova.

AEK 0-2 BAY (67') - Robert Lewandowski (47) acaba de superar al gran Eusébio (46) y ya es uno de los once máximos goleadores en TODA la historia de la Copa de Europa. Ya divisa en el horizonte a Di Stéfano (49) y a Ibrahimovic (49). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 23 de outubro de 2018

RONALDO EM "CASA" NUM JOGO DE EMOÇÕES

O melhor é mesmo ver o vídeo. Atenção: foi registado no final do jogo.

Old Trafford canta ‘Viva Ronanldo’ mientras el portugués abandona el terreno de juego. Estos se han enterado de que, fichó por la Juve, entre otras cosas, porque le aplaudieron una chilena y han tomado ejemplo... 😅 pic.twitter.com/CjsWUfDO6J — David De las Heras (@David_Heras) 23 de outubro de 2018

O Manchester United perdeu em casa com a Juventus por 0-1, com golo de Dybala, mas nem por isso os adeptos arredaram pé e deixaram de aplaudir um rival.

Durante 90 minutos foi rival e até esteve no lance do golo que derrotou o Man United, mas Ronaldo é um dos Red Devils, é da família dos vermelhos de Manchester.

Foi recebido em êxtase, foi aplaudido mal entrou no relvado e saiu com cânticos "Viva Ronaldo".

Pelo meio houve mesmo quem tivesse invadido o relvado para tentar o abraço do português.

Invadiram o campo em direção ao Cristiano Ronaldo e assim foi a reação dele. Apesar do clima quente, pediu calma aos seguranças e deu a mão ao fã, falando com o mesmo enquanto era carregado. O exemplo está nos detalhes. 👏🏻 pic.twitter.com/1BudL4jqB7 — CR7 media (@CR7mediabr) 23 de outubro de 2018

A plateia do Teatro dos Sonhos não se esquece do menino que cresceu ali e ganhou tudo que havia para ganhar com aquela camisola. Esta gratidão é de aplaudir.

Se fora das quatro linhas houve muita emoção com Ronaldo, houve também um momento caricato com Mourinho.

Antes do jogo, ainda o Manchester United ia para o estádio, o treinador português fartou-se do trânsito da cidade e saiu do autocarro, indo a pé para Old Trafford.

No outro jogo do grupo, o Valencia empatou a uma bola com o Young Boys e deu um passo atrás rumo ao apuramento.

Há um dado curioso a registar do lado dos espanhóis. O conjunto che tem três golos sofridos na prova, todos de penálti.

Real Madrid vence ao som de assobios

Os merengues estavam há cinco jogos sem ganhar e enfrentavam em casa um rival checo, de nível inferior, que parecia ser perfeito para inverter a tendência.

Benzema adiantou cedo o Real Madrid, aos 11 minutos, mas o público não estava satisfeito com o 1-0 ao intervalo e brindou os homens de Lopetegui com uma monumental assobiadela.

Na segunda parte, Marcelo deu tranquilidade ao campeão europeu, mas a 11 minutos do fim, os checos reduziram. A tensão voltou a aumentar no Bernábeu e apesar dos três pontos o clima não é o melhor, em vésperas de se deslocar a Barcelona.

A Roma recebeu e bateu o CSKA por 3-0 com mais dois golos de Dzeko, que é o melhor marcador da prova com cinco golos.

Bernardo tramou Paulo Fonseca

Na última época, o Shakthar tinha batido o Man City em casa, mas um ano volvido a conversa foi bem distinta. Os campeões ingleses não facilitaram e venceram por 3-0.

Aliás, esta foi a primeira vitória de um clube inglês sobre o Shakthar, em solo ucraniano.

Bernardo Silva começou no banco, em detrimento de De Bruyne que foi titular pela primeira vez esta época, mas entrou a tempo de deixar o nome na ficha de jogo.

David Silva e Laporte fizeram os primeiros golos e o português fechou o resultado na segunda parte.

No outro jogo do grupo, Hoffenheim e Lyon deram show e empataram a três bolas com emoção até final.

Assim, os ingleses lideram com seis pontos, o Lyon segue em segundo com cinco, e Shakthar e Hoffenheim fecham o grupo com dois pontos.