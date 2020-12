A 17 de junho de 2020, a UEFA confirmava os rumores que vinham a ser alimentados nas semanas anteriores sobre a realização da fase final da Liga dos Campeões, em Lisboa. A capital portuguesa viria a receber a 'final eight', que se traduz na realização dos jogos a uma só mão a partir dos quartos de final da prova. Os jogos vieram a realizar-se entre os dois maiores estádios da cidade, o Estádio José Alvalade e o Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

A 12 de agosto começaram as partidas em Lisboa, no Estádio da Luz, com o PSG a vencer o Atalanta (2-1) terminando, também no Estádio do Sport Lisboa em Benfica, com a final entre o PSG (0) e o Bayern (1), a 23 de agosto.

Covid-19 leva final a viajar mais de 4000 km

Em setembro de 2019, quando o calendário da Liga dos Campeões foi anunciado, o jogo da final estava marcado no Estádio Olímpico Atatürk na Turquia, com a chegada da Pandemia os planos mudaram e acabaram por trazer a 'liga milionária' até Portugal.

O Estádio Ataturk, na Turquia, que iria receber o derradeiro jogo da competição, comunicou à UEFA que com o jogo à porta fechada, por consequência da pandemia de covid-19, não teria forma de recuperar o investimento necessário para a realização do jogo, levando o organismo europeu escolher outro palco para a final.

Covid-19: DGS assegurava a segurança e desejava "ardentemente" a realização dos jogos em Lisboa

No seguimento do anúncio da final da Champions em Portugal, a Direção-Geral de Saúde confirmava que tinha sido garantida à UEFA a total segurança sanitária em Lisboa, para a receção da prova.

Dizer que será uma boa decisão trazer para Portugal a Champions. Com segurança, como tem sido a retoma do campeonato. Com circuitos bem definidos, com testagens, com toda a metodologia que a DGS tem implementado e que continuará com o trabalho da FPF e organismos internacionais", afirmava Graça Freitas.

Na altura, a região de Lisboa e Vale do Tejo sofria um grande aumento de casos de covid-19, mas Graça Freitas realçava que Portugal "é um país seguro".

Os jogos viriam a decorrer na capital portuguesa, sagrando o Bayern de Munique como o grande vencedor da edição 2019/2020 da Liga dos Campeões. O derradeiro jogo teve transmissão em direto na TVI e juntou ao ecrã mais de dois milhões de espectadores.