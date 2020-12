O Benfica joga esta quinta-feira, na Bélgica, contra o Standard de Liège, para a Liga Europa. Com a passagem garantida, Jorge Jesus promoveu uma autêntica “revolução” no onze encarnado, mas sem dar descanso a Everton “Cebolinha nem a Darwin Nuñéz.

O lateral direito João Ferreira é uma das alterações promovidas pelo técnico encarnado e vai estrear-se a titular na sua posição de origem. Hélton Leite também substitui Vlachodimos e Otamendi sai para dar lugar a Jardel.

Finalmente começamos a ver João Ferreira a aparecer no plantel principal do Benfica”, frisou Nuno Dias.

Jorge Jesus dá que falar

Apesar de o Benfica estar prestes a disputar um encontro para a Liga Europa, os comentários do técnico sobre o alegado incidente de racismo no jogo do PSG ainda estão a gerar muita polémica.

“Entre aquilo que é uma má interpretação das suas palavras e aquilo que é uma má explicação da sua parte, eu acho que o maior erro está na interpretação das suas palavras”, explicou Rui Pedro Braz.

O comentador da TVI critica ainda aqueles que tentaram “colar” o Sport Lisboa e Benfica ao racismo, algo que, para Rui Pedro Braz, é impensável.

O que Jorge Jesus disse não tem nada de racista. Associar o Benfica ao racismo é obra desenganada. O Benfica tem só como figura maior um jogador africano”, frisou.

Rafinha quer voltar a trabalhar com Jorge Jesus

O lateral-direito do Olympiacos Rafinha já trabalhou com o treinador encarnado no Flamengo e, agora, ao que tudo indica, quer voltar a trabalhar com o técnico no Benfica.

Para que isso aconteça, o técnico terá de abdicar de dois princípios que tem tentado incutir neste plantel encarnado. Um deles é o de ir buscar jogadores mais altos para jogar nas laterais. O outro é o de rejuvenescer a defesa, que conta com a presença de jogadores muito experientes.

Vieira está disponível para reforçar a defesa, mas não quer dar um cêntimo que seja pela ala direita”, revelou o comentador da TVI.

FC Porto vence na Grécia

O FC Porto vence o Olympiacos na Grécia e passa para os oitavos de final. Rui Pedro Braz elogiou a prestação dos dragões na Europa, mas deixou um aviso.

O FC Porto vai apanhar um tubarão pela frente e ponto final”, reparou. “Todos os primeiros classificados são grandes tubarões europeus.”

No entanto, o comentador elogiou a postura dos dragões na Liga dos Campeões, que, ao contrário dos seus rivais, “agigantam-se” sempre que ouvem o hino da Champions no início dos jogos.