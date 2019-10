Nuno Dias acredita que as equipas portuguesas atravessam períodos diferentes na competição. Quanto ao FC Porto, o comentador acredita que os azuis e brancos têm aspirações a chegar longe na Liga Europa, competição em que têm histórico: o FC Porto já levantou o troféu em cuas ocasiões. Para Nuno Dias, é o historial dos azuis e brancos na Liga dos Campeões que torna legítimas essas aspirações.

Quem também atravessa um bom momento na Liga Europa é o Sp. Braga, em contraste com a prestação caseira. Nuno Dias acredita que os guerreiros têm argumentos suficientes para levar de vencida o Slovan Bratislava esta noite.

Quanto ao Sporting, Nuno Dias acredita que o jogo desta noite frente ao LASK Linz é o segundo grande teste ao Sporting de Silas, desta vez com dimensão europeia, isto depois do primeiro, a contar para o campeonato, com o Desp. Aves, que os leões venceram por 1-0, com golo de Bruno Fernandes.



Já o V. Guimarães tem o grupo mais difícil das equipas portuguesas na Liga Europa, por causa do Arsenal. Uma derrota esta noite, frente ao Eintracht Frankfurt, pode comprometer as aspirações vimaranenses na competição, visto que os próximos dois jogos são precisamente contra a equipa inglesa.