O Sporting venceu o PSV por 4-0 e garantiu o apuramento para a próxima fase da Liga Europa. Os leões dependem agora do último jogo na fase grupo, frente ao LASK Linz, para garantirem o primeiro lugar do grupo D.

4-0 numa prova europeia é sempre um resultado digno de registo”, disse Nuno Dias.

Na primeira volta do Grupo D, da Liga Europa, o Sporting perdeu por 3-2 frente ao PSV. Cândido Costa destacou a diferença exibicional entre esse jogo e a goleada por 4-0 imposta pelos leões aos holandeses, esta quinta-feira.

Este é um Sporting muito mais colorido”, referiu Cândido Costa.

Bruno Fernandes foi o homem do jogo frente ao PSV. O médio do Sporting apontou dois golos e fez duas assistências. Nuno Dias realçou a qualidade e o profissionalismo do número oito leonino.

Bruno Fernandes quando é preciso está lá”, realçou Nuno Dias.

Aboubakar regressou ao onze titular do FC Porto. A escolha de Sérgio Conceição confirmou-se acertada, com o avançado a marcar dois golos que deram os três pontos aos dragões.

Aboubakar é um enorme avançado”, garantiu Cândido Costa.

O Sporting Clube de Braga empatou com o Wolverhampton e garantiu o acesso aos 16 avos de final da Liga dos campeões. Cândido Costa elogiou o trabalho do treinador dos minhotos, Ricardo Sá Pinto.