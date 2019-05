O Benfica tem este sábado uma grande oportunidade de conquistar o seu 37.º título nacional de futebol, precisando apenas de pontuar na receção ao Santa Clara, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga.

Enquanto os encarnados de Lisboa estão apenas dependentes de si para reconquistar um título que lhes fugiu na temporada passada, no Dragão, o campeão em título FC Porto ainda acredita num milagre, precisando de vencer o clássico frente ao Sporting e que o Benfica perca na Luz com os açorianos.

Os dois encontros tiveram início às 18:30 horas, sendo que, enquanto os anfitriões jogam para o título, os visitantes podem jogar sem a pressão dos pontos.

O Sporting já tem o terceiro posto garantido.

Junto ao estádio da Luz, milhares de adeptos do Benfica já fazem a festa, com a multidão a formar-se desde muito antes da chegada do autocarro com os jogadores encarnados.

Do lado dos Dragões, Sérgio Conceição acredita que ainda há possibilidades.