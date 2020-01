O FC Porto não abre mão de Zé Luís por menos de 20 milhões de euros. Rui Pedro Braz garante que os dragões não estão dispostos a emprestar o avançado cabo verdiano.

FC Porto não aceita emprestar Zé Luís”, explica Rui Pedro Braz.

Também Luís Vilar avança que o FC Porto não está disponível a emprestar Zé Luís. O comentador da TVI relembra ainda que sem passaporte e sem as internacionalizações necessárias seria muito complicada o jogador cabo verdiano poder jogar em Inglaterra.

O FC Porto não empresta Zé Luís porque é um jogador interessante”, esclarece Luís Vilar.

Gedson Fernandes foi confirmada como a mais recente contratação do Tottenham. Luís Vilar explica que esta é a maior bomba até ao momento do mercado, dado que o jovem jogador já não tinha espaço no Benfica e de repente chega ao clube londrino.

É a bomba do mercado”, realça Luís Vilar.

Tahith Chong pode estar a caminho de Alvalade como moeda de troca no negócio de Bruno Fernandes. Rui Pedro Braz realça que este desejo do Sporting é muito pouco provável de se concretizar, dado que o jovem holandês tem interessados como Juventus Borussia Dortmund, PSV, Bayern Munique e Feyenoord.

É muito difícil”, diz Rui Pedro Braz sobre a vinda de Chong para Alvalade.

Bruno Fernandes está com um pé no Manchester United, mas aparentemente ainda vai jogar frente ao Benfica. Luís Vilar confessa que está surpreendido com a decisão devido ao risco de lesão no jogo em Alvalade.

Fico muito surpreendido que o Bruno Fernandes ainda jogue o dérbi”, revela Luís Vilar.

O interesse verde e branco em Andraz Sporar fez disparar alertas em vários departamentos de scouting de clubes europeus. O avançado tem cada vez mais interessados, o que leva Rui Pedro Braz a avisar o Sporting que o tempo até que a proposta seja formalizada é fulcral.

Se o Sporting não se despacha, arrisca-se a perder Sporar”, alerta Rui Pedro Braz.

António Salvador garantiu que só vende Francisco Trincão pelo valor da cláusula de rescisão, com valor de 30 milhões de euros. O SC Braga já recebeu propostas de vários clubes como Juventus e Sampdoria.