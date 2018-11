Marc Márquez em declarações após obter o melhor tempo na Qualificação para o GP da Malásia de MotoGP:

“Hoje, tirei benefício de um dos meus pontos mais fortes: adaptar-me muito depressa às condições. As voltas já com chuva nos TL4 foram cruciais, pois já entendemos a afinação e, para a qualificação, mudámos, adaptámo-nos e quando saí senti-me melhor do que nos TL4. Tentei forçar, infelizmente perdi a frente [da moto] na [Curva] 4, mas a coisa boa foi que levei a segunda moto e consegui um bom tempo.”