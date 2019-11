O FC Porto conseguiu vencer o Boavista depois da derrota frente ao Rangers e do caso que ditou o afastamento do plantel de Uribe, Luiz Díaz, Marchesín e Renzo Saravia. Rio Pedro Braz realça a boa resposta dos dragões após uma semana difícil, bem como a boa gestão de comunicação feita por Sérgio Conceição.

Se formos analisar, quem deu a cara foi Sérgio Conceição”, reitera Rui Pedro Braz.

Uribe, Luiz Díaz, Renzo Saravia e Marchesín vão estar ao serviço da seleção da Colômbia nos próximos dias. Rui Pedro Braz explica que é espectável que sejam reintegrados aquando do regresso ao plantel do FC Porto.

Acho que esta suspensão não vai ser prolongada”, garante Rui Pedro Braz.

Vietto bisou frente ao Belenenses SAD em Alvalade. Rui Pedro Braz realça a capacidade técnica, profissionalismo e inteligência tática para justificar o bom momento do argentino no Sporting.

Vietto personifica o estilo de jogador que o Sporting precisa”, diz Rui Pedro Braz.

A ausência de Pizzi nos confrontos da Liga dos Campeões está a criar estranheza entre alguns benfiquistas. Rui Pedro Braz explica que é inevitável que os adeptos questionem as escolhas de Bruno Lage.

SC Braga venceu o Vitória de Guimarães na 11ª jornada do campeonato. Rui Pedro Braz relembra que as exibições da equipa orientada por Ricardo Sá Pinto não espelham o 9º lugar em que se encontram os minhotos.

O SC Braga apresenta um bom futebol”, esclarece Rui Pedro Braz.

O treinador da Juventus, Maurizio Sarri, justificou as recentes substituições de Cristiano Ronaldo devido a um problema no joelho do internacional português. Rui Pedro Braz explica que a lesão obriga Ronaldo a esforçar outros músculos e compara-o a um Ferrari de Fórmula 1, em que todos os componentes têm de estar perfeitamente alinhados.