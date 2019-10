O clube da Luz vai ter de pagar uma multa de 3.188 euros devido ao incidente com Tiago Martins, depois do jogo com o Vitória de Setúbal.

O árbitro disse que ficou com um hematoma depois de ter sido atingido por uma moeda. Nuno Dias analisou o possível recurso do Benfica.

As águias garante que Tiago Martins está a faltar à verdade.

No programa “Mais Bastidores”, o mau momento europeu do Benfica e a contestação a Luís Filipe Vieira foram temas em cima da mesa.

Nuno Dias explicou que nos últimos anos o percurso do clube da Luz tem ido completamente inverso a essa ideia.

O comentador acrescente que é preciso uma aposta maior para esse objetivo e que não basta dizer que se quer uma conquista europeia.