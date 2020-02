Rui Pedro Braz avança que a agressão no Jamor, na última final da Taça de Portugal, pela qual o FC Porto foi castigado, foi sobre um polícia. O comentador da TVI diz que isto pode mudar muitas das teorias apresentadas até ao momento.

O FC Porto foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com um jogo à porta fechada. Rui Pedro Braz não entende porque motivo esta decisão demorou nove meses a ser tomada e explica, que como os dragões vão recorrer do castigo, o Estádio do Dragão não será interditado esta temporada.

O Benfica voltou a perder, pela quarta vez consecutiva, desta vez frente ao Shakhtar. Luís Vilar garante que o plantel encarnado tem potencial suficiente para ultrapassar o mau momento.

Apesar das derrotas de FC Porto e Benfica, na Liga Europa, Rui Pedro Braz diz que perder pela margem mínima e com um golo marcado fora na primeira-mão é um bom resultado.

O Sporting venceu o Basaksehir por 3-1, para a Liga Europa, em Alvalade. Rui Pedro Braz enaltace a qualidade exibicional apresentada pelos leões.

O SC Braga deixou a vitória sobre o Glasgow Rangers escapar nos últimos minutos do encontro. Rui Pedro Braz enaltece a qualidade exibicional mostrada pelos bracarenses num estádio, onde FC Porto passou por muitas dificuldades.