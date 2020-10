O mundo do futebol foi apanhado de surpresa pela noticia de que Cristiano Ronaldo já não está positivo para a covid-19.

Passados 18 dias e 20 testes de despiste, CR7 testou negativo para a covid-19.

O internacional português já pode voltar a treinar, mas deverá ficar fora dos escolhidos de Andrea Pirlo para o próximo jogo da Juventus, no domingo.

Nuno Dias considera que Ronaldo não precisará de muito tempo para voltar à melhor forma física, mas acredita que para já não seja um dos convocados.

Não deverá estar apto para ir a jogo”, disse.

Covid-19: Cova da Piedade regista a primeira derrota por falta de comparência em Portugal

Devido a um surto de covid-19, o Cova da Piedade não tem o número suficiente de jogadores para ir a jogo frente ao Estoril Praia, marcado para esta sexta-feira.

Rui Pedro Braz lembra que o Cova da Piedade pediu o adiamento da partida à Liga Portuguesa de Futebol e ao Estoril, ambos recusaram.

Inevitavelmente iria acontecer, porque o protocolo define que a covid-19 deve ser tratada como uma lesão normal”, referiu.

A vitória frente ao Standard Liège foi a sétima vitória consecutiva do Benfica.

A equipa de Jorge Jesus não perdeu ou empatou nenhuma partida desde a derrota na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao PAOK da Grécia.

Nas duas competições que está a disputar, o Benfica só conhece vitórias”, referiu.

Frederico Varandas alvo de dois processos disciplinares

O Conselho Disciplinar da Liga decidiu instaurar dois processos a Frederico Varandas.

Em causa estão as declarações do presidente do Sporting sobre a arbitragem do clássico e as acusações feitas a Jorge Nuno Pinto da Costa.