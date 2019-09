A falta de golos começa a preocupar os adeptos benfiquistas. A veia goleador da equipa de Bruno Lage está a contrastar com as goleadas ao Sporting e Paços de Ferreira. Rui Pedro Braz realça isso mesmo e relembra que no início da época o Benfica marcou muitos golos, algo que já mão se verifica.

O Benfica marcou apenas quatro golos nos últimos quatro jogos", disse Rui Pedro Braz.

Rui Pedro Braz analisou ainda o momento atual do lateral direito do Benfica. O defesa tem estado a braços com várias lesões que o afastaram dos relvados, nos últimos jogos.