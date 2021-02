O Benfica de Jorge Jesus empatou a uma bola com o Arsenal, para a Liga Europa. O jogo deixa o apuramento dos encarnados em aberto, mas dá a vantagem aos ingleses por golos fora.

Para Rui Pedro Braz, este foi um jogo “equilibrado a todos os níveis”, quer no número de ocasiões criadas, quer no domínio territorial.

O Arsenal, apesar de ter tido mais posse de bola, não criou mais oportunidades flagrantes do que o Benfica, muito pelo contrário. O Benfica arrancou nove foras de jogo à linha ofensiva do Arsenal. Isso demonstra que a linha defensiva do Sport Lisboa e Benfica foi bem trabalhada, algo que não tem acontecido este ano”, frisou o comentador da TVI.

Rui Pedro Braz sublinhou ainda aquilo que considera ser uma “injustiça” para com a equipa encarnada que não foi acautelada nos regulamentos.

O Benfica não jogou em casa, jogou em campo neutro. O Arsenal também não jogou em casa, vai jogar em campo neutro. Mas se na segunda mão o jogo ficar 0-0 passa o Arsenal, porque, para todos os efeitos, marcou um golo fora”, explicou.

Arsenal não marcou um golo fora coisa nenhuma. Marcou golo num campo neutro, onde o Benfica também estava a jogar. (…) Ganhar por golos fora é uma treta, os clubes estão a jogar em campos neutros”, rematou.

Sobre o jogo em si, o comentador ressalvou que, apesar de não ter sido um jogo bonito, foi uma partida bem disputada, com o Benfica a bater-se de igual para igual com os ingleses.

O comentador teve ainda tempo para elogiar a exibição do central brasileiro contratado pelos encarnados ao Santos.

Grande exibição de Lucas Veríssimo, confirma tudo o que esperávamos dele”, reparou.

Braga

O Sporting Clube de Braga perdeu em casa com a Roma, por duas bolas a zero e vê com dificuldade a possibilidade de passar à próxima fase da Liga Europa.

O Braga está a ver o apuramento por um canudo. (…) Este resultado frusta um pouco as expetativas dos bracarenses”, considerou Nuno Dias.

O comentador acredita que o apuramento do Braga é agora muito difícil, uma vez que a equipa liderada por Paulo Fonseca é “muito matreira” e apresenta melhores argumentos do que os arsenalistas.

A diferença de argumentos entre Braga e Roma é muito grande”, reparou Rui Pedro Braz.

Sporting

Ruben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com o Portimonense, que vai ter lugar este sábado. O treinador dos leões manteve o discurso pragmático e continua focado nas vitórias de jogo a jogo.

Quando se ganha o discurso é fácil”, frisou Nuno Dias. “Rúben Amorim é um excelente comunicador. Principalmente para dentro [do plantel], e parece-me que é aí que está grande parte do segredo do sucesso do Sporting.”

FC Porto

Houve ainda tempo para analisar a vinda de Pepê, extremo do Grémio de Portalegre, para o FC Porto. A notícia criou uma onda de empolgamento no universo portista.

“Em julho, estaremos juntos”, afirmou o jogador através das redes sociais.