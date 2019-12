João Félix recebeu o prémio “Golden Boy”, entregue pelo jornal italiano Tuttosport, que distingue o melhor jogador com menos de 21 anos a atuar na Europa. O jovem avançado é o segundo português a receber este galardão, depois de Renato Sanches, em 2016. O apresentador não esqueceu a namorada de Félix. Felipe e Koke, colegas da equipa do Atlético Madrid, deixaram mensagens a João Félix.

Depois das mensagens dos colegas de equipa, foi a vez de Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, felicitar João Félix. Também Bruno Lage e Pizzi deixaram algumas palavras de apoio ao jovem avançado.

Rui Pedro Braz explica que o jovem avançado português foi superior, em termos exibicionais, aos rivais diretos Sancho, do Borussia Dortmundo, e Zaniolo, da AS Roma.

João Félix tem vindo a conquistar todas as críticas”, relembra Rui Pedro Braz.

Marchisio, que terminou a carreira ao serviço do Zenit, e Mancini, selecionador italiano, receberam os primeiros galardões da cerimónia do jornal Tuttosport. Entre os homenageados estão dois portugueses, Jorge Mendes e João Félix.

Jorge Mendes foi eleito melhor empresário de 2019, pelo jornal Tuttosport.

Raul de Tomas poderá estar de saída do Benfica. Um dos interessados são os catalães do Espanyol. Apesar do mau início de época do avançado das águias, Nuno Dias não acredita que o negócio se concretize.

Não parece que seja um negócio para ir em frente”, refere Nuno Dias.

O Sporting está no mercado de inverno à procura de um avançado. Luís Vilar diz que as limitações financeiras do clube de Alvalade podem ser um entrave nesta transferência e relembra que o preço dos avançados é inflacionado.

Foi muito óbvio que houve uma limitação na posição de ponta de lança”, garante Luís Vilar.

Os jogadores do Sporting foram recebidos nos Açores com cânticos referentes ao ataque de Alcochete. Luís Vilar não esconde que concorda com as posições de Frederico Varandas e diz que o Sporting esteve, em demasia, nas mãos das claques.

O Sporting esteve demasiado na mão das claques”, alerta Luís Vilar.

O FC Porto recebe o Tondela, depois dos pontos perdidos, no Jamor, frente ao Belenenses SAD. Nuno Dias explica que os dragões estão obrigados a vencer e destaca que a equipa de Sérgio Conceição vai começar o ano frente, dia cinco de janeiro, em Alvalade, frente ao Sporting.