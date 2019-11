O Sporting defronta esta tarde o Rosenborg. Diamantino Miranda considera que a equipa norueguesa está muito longe dos tempos áureos do clube. Para o ex-internacional português o Sporting tem de conquistar os três pontos.

O Sporting tem de ganhar este jogo [frente ao Rosenborg]”, diz Diamantino Miranda

Já Rui Pedro Braz disse que o treinador do Sporting está a começar a entender, que com o plantel que tem à disposição, o segredo é apostar na solidez defensiva. O comentador relembra que também José Peseiro tinha uma aposta clara em fortalecer a defesa.

O jogo com o Rosenborg marca ainda o regresso de Wendel, que voltou a ser convocado por Silas. O médio brasileiro estava castigado à parte do plantel, a trabalhar com a equipa sub-23. Rui Pedro Braz considera que Wendel tem um grande potencial apesar dos “casos menos abonatórios”.

Rui Pedro Braz garantiu que a aposta de Sérgio Conceição em Mbemba é um sinal de que Renzo Saravia está cada vez mais longe da titularidade. O F.C. Porto volta a medir forças com o Rangers, de Steven Gerrard, para a Liga Europa.

Renzo Saravia não entra nas contas deste F.C. Porto”, reitera Rui Pedro Braz.

Rui Pedro Braz considera que a equipa de Sá Pinto tem demonstrado exibições de qualidade, mas a sorte não tem estado do lado dos minhotos. O S.C. Braga fica com o apuramento praticamente garantido na Liga Europa caso vença os turcos do Besiktas.

O S.C. Braga tem tido bastante azar”, explica Rui Pedro Braz.

Diamantino Miranda relembra que Portugal pode já ficar qualificado para o Europeu de 2020 já na quinta-feira, no jogo frente à Sérvia. Rui Pedro Braz realça a importância de Portugal vencer os jogos frente à Lituânia e Luxemburgo.

Seria um escândalo Portugal não estar presente no Europeu”, garantiu Diamantino Miranda.

Fernando Santos relembrou que foi ele o selecionador que chama Gonçalo Paciência, que agora regressa à convocatória, pela primeira vez. Rui Pedro Braz tem dúvidas sobre quem será o eleito entre Gonçalo Paciência e André Silva para fazer dupla com Cristiano Ronaldo.

Ferro chocou com Vlachodimos, no confronto europeu contra o Lyon, e acabou por perder os sentidos por instantes. O defesa-central fraturou o nariz. Rui Pedro Braz acredita que frente ao Santa Clara Jardel deverá assumir o lugar no centro da defesa ao lado de Rúben Dias.