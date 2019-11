Jorge Jesus entra para a história do Rio de Janeiro e do Brasil, depois de conquistar o dois principais títulos para um clube brasileiro. O “Mister” foi condecorado com o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. Nuno Dias realça os feitos conquistados por Jorge Jesus no comando técnico do Flamengo.

Depois da conquista da Taça dos Libertadores e do campeonato do Brasil pelo Flamengo, o “Mister” tornou-se o centro de todas as atenções. Durante os festejos Jorge Jesus recebeu o reconhecimento dos adeptos. Nuno Dias enaltece a “transformação clara” do “Mengão” desde que Jorge Jesus chegou ao comando técnico.

Nem o Presidente da República ficou indiferente às conquistas de Jorge Jesus, enquanto treinador do Flamengo. Marcelo está a ponderar condecorar Jorge Jesus e garantiu que vai consultar o Conselho das Ordens.

Jorge Jesus não esqueceu a importância dos seis portugueses, que fazem parte da sua equipa técnica no Flamengo. João de Deus, Tiago Oliveira, Mário Monteiro, Márcio Sampaio, Rodrigo Quintas e Gil Henriques são os portugueses que acompanharam Jorge Jesus no Brasil. O “Mister” realçou o papel destes adjuntos, preparadores e observadores nas conquistas do “Mengão”.

O Benfica joga esta quarta-feira, frente ao Leipzig, para a Liga dos Campeões. A principal dúvida no onze titular encarnado prende-se com a frente de ataque. Bruno Lage terá de optar ou por RDT ou por Carlos Vinícius. Grimaldo acertou a renovação com as águias esta semana.

Fábio Silva viu a cláusula de rescisão ser aumentada de 25 para 125 milhões de euros. O jogador de 17 anos já tem três golos ao serviço dos dragões. Nuno Dias realçou ainda o regresso de Marchesín e Luis Díaz aos convocados de Sérgio Conceição.

Tem vindo a marcar território no plantel do FC Porto”, relembrou Nuno Dias.

A imprensa nacional avançou, esta segunda-feira, a existência de um possível interesse do clube de Alvalade em contratar o jogador argentino. Nuno Dias realça que o valor de mercado de Ezequiel Barco será proibitivo para que Sporting venha a contratar o extremo.