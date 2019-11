Nuno Dias esteve no Mais Bastidores da tarde, onde analisou a ida de José Mourinho para o Tottenham. O comentador afirmou que o treinador português vai ter um desfaio ao seu nível.

11 meses depois da saída do Manchester United, Mourinho regressa a Londres para treinar o Tottenham Hotspur até 2023. O contrato foi assinado por oito milhões de euros por ano e será o oitavo clube treinado por José Mourinho.

Nuno Dias afirma que o treinador vai ter dificuldades em trazer o Tottenham para o topo da tabela classificativa.

"Mourinho quando entra é para ganhar. Vai concerteza tentar preparar este Tottenham para, na época seguinte, poder fazer frente, de uma forma mais direta, sobretudo ao Liverpool e ao Manchester City", diz.

Ainda sobre as possibilidades de um reforço do plantel do Tottenham, Nuno Dias afirma que, "estando Mourinho no Tottemham e estando Jorge Mendes nestas equações todas, é possível que Bruno Fernandes possa ser um nome a equacionar".

O comentador sublinhou que Mourinho gosta das qualidades de Bruno Fernandes e que o jogador do Sporting quer jogar em Inglaterra.

Sobre o plantel do Benfica, Nuno Dias afirmou que a lesão de Seferovic trouxe "más notícias" a Bruno Laje que também não pode contar com Rafa.

Nuno Dias avança ainda que há informações que dizem que o problema de Seferovic pode levar a uma paragem superior a três semanas.

"O que é curioso é que alguns especialistas dizem que normalmente estas lesões acontecem a jogadores mais velhos", afirmou o comentador, salientando que a frente de ataque dos encarnados está mais fragilizada.

Nuno Dias analisou ainda o regresso de Uribe, Marchesín e Saravia ao plantel do Futebol Clube do Porto, 11 dias após a noite da presença de ambos na festa da esposa de Matheus Uribe.

O comentador afirmou que o médio foi decisivo no jogo contra o Equador e que volta à equipa do Porto moralizado.