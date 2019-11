Bruno Lage garante que está a seguir o caminho em que acredita ao apostar em vários jovens na Liga dos Campeões. Rui Pedro Braz é perentório e garante que em nenhum clube se pode apostar exclusivamente na formação.

Ninguém é campeão só com a formação”, reitera Rui Pedro Braz.

O Benfica vai este sábado defrontar o Santa Clara no Estádio de São Miguel, nos Açores. Rui Pedro Braz relembra que é espectável que as águias acabem a jornada ainda no primeiro lugar do campeonato. O comentador explica ainda que o jogo dos encarnados poderá complicar-se já que o Estádio de São Miguel tem atualmente “o pior relvado” dos campeonatos profissionais em Portugal.

O Benfica nunca chegou a esta jornada com tantos pontos”, relembra o comentador da TVI.

O FC Porto perder no confronto europeu frente ao Rangers. Rui Pedro Braz relembra as palavras de Gerrard na conferência, que disse que foi o elogio a forma como os dragões organizaram a equipa (focada na consistência defensiva).

Já no Sporting, Silas optou por entrar em campo com esquema tático com três centrais. Rui Pedro Braz elogiou a estratégia do treinador dos leões.