O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, utilizou a redes sociais para acusar o Sporting de ter sido beneficiado pela arbitragem no jogo frente ao Moreirense, que acabou 2-1 para os leões.

Rui Pedro considera que até agora só ainda existiu um jogo com uma “arbitragem escandalosa” esta época, em Portugal, e foi o Paços de Ferreira - FC Porto. O comentador da TVI entende que existiram erros de arbitragem grosseiros favoráveis aos dragões e ainda assim perderam a partida.

Os clubes europeus deviam unir-se contra a aberração que é o VAR”, reiterou Rui Pedro Braz.

O comentador afirmou ainda que "deviam ser todos despedidos", apelidando-os de "incompetentes".

Benfica: Odysseas e Pizzi regressam aos titulares

Depois de terem ficado no banco de suplentes no jogo para a Liga Europa, Pizzi e Odysseas Vlachodimos regressam ao 11 titular de Jorge Jesus.

O Benfica defronta o Marítimo esta segunda-feira e está pressionado pelas vitórias de Sporting e FC Porto.

Sporting: “Pote” impressiona e já soma nove golos

O Sporting continua como líder isolado da Liga Portuguesa e Pedro Gonçalves tem sido um dos jogadores leoninos em destaque.

Pote já conta com nove golos e tem sido um dos mais influentes do plantel de Rúben Amorim.

O jogador de 22 anos custou 6,5 milhões de euros, por 50% do passe. O Sporting já iniciou conversações com o Famalicão para a aquisição do resto do passe do médio.

Pep Guardiola enaltece união do FC Porto

O FC Porto recebe, esta terça-feira, o Man. City, num jogo a contar para a Liga dos Campeões.

Os dragões podem chegar à primeira posição do grupo C, mas para isso precisam de vencer a equipa de Bernardo Silva por pelo menos 2-0.

Na análise ao jogo, Pep Guardiola destacou a união que existe entre os jogadores portistas.