O regresso de Jorge Jesus para o Benfica promete fazer correr muita tinta nesta janela de mercado. A época ainda não acabou e mais de 20 jogadores já foram associados ao Benfica, para reforçar o plantel que virá a ser liderado pelo técnico.

A maioria delas não tem qualquer fundamento. As negociações a partir de agora vão ser absolutamente blindadas, Apenas Luís Filipe Vieira, Jorge Jesus, Rui Costa e Tiago Pinto estarão a par das negociações que irão decorrer”, explicou Rui Pedro Braz.

Dos nomes associados ao Benfica, apenas Helton Leite, guarda-redes do Boavista já contratado, Ezequiel Garay, Robin Koch, Gerson, Bruno Henrique, Éverton “Cebolinha”, Luca Waldschmidt e Mehdi Taremi são os jogadores equacionados para reforçar o clube.

Um dos possíveis reforços mais sonantes para reforçar o clube da luz é Edison Cavani, o avançado uruguaio que representava o Paris Saint Germain e que, atualmente, se encontra livre para transferência. Rui Pedro Braz garantiu que se tratou apenas de “um rumor” completamente “falso”.

Edison Cavani está completamente descartado. Nunca houve qualquer reunião com Luís Filipe Vieira. Todas as notícias que vieram a público nesse sentido são falsas”, garantiu o comentador da TVI24.

Luís Filipe Vieira não deverá, no entanto, querer deixar de parte a aposta na formação do clube, que muitos milhões tem feito entrar nos cofres da luz. O Mais Transferências sabe que estão em cima da mesa o nome de dez atletas para o técnico encarnado rever, para decidir se vão integrar o plantel.

Kokubo, Ferro, Kalaica, João Ferreira, Tomás Tavares, Nuno Tavares, Florentino, Paulo Bernardo, Jota e Gonçalo Ramos são os dez jovens atletas que deverão ser avaliados pelo mister.

Desenganem-se aqueles que acharem que com Jorge Jesus não vai haver aposta nos jovens. Pelo contrário, quando houver qualidade Jorge Jesus vai lança-los”, revelou Rui Pedro Braz.

O Futebol Clube do Porto também tem vários alvos para este mercado de transferências. Apesar de tudo, os campões nacionais estão sem dinheiro para atacar o mercado e aguardam um encaixe.

Tudo aquilo que o FC Porto fizer em vendas vai ser para tapar problemas estruturais”, afirmou Luís Vilar.

Em Alvalade, há o desejo de trazer três craques do Sporting de Braga: Fransérgio, Ricardo Horta e Esgaio. No entanto, as relações entre as direções dos dois clubes podem por em causa qualquer negócio entre ambos.

António Salvador criticou publicamente a direção leonina devido à falta de pagamentos pela transferência do treinador Rúben Amorim para o Sporting. E agora, o técnico quer “resgatar” três dos seus antigos jogadores.

Da mesma forma que faz sentido que Jorge Jesus queira trazer dois ou três jogadores do Flamengo que eram fulcrais, também me faz sentido que Rúben Amorim queira trazer jogadores do Sporting de Braga que eram fulcrais e acrescentam maturidade”, afirmou Nuno Dias.

O comentador sublinhou ainda os valores proibitivos das cláusulas.