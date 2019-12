Cândido Costa e Rui Pedro Braz analisaram, no Mais Transferências, as últimas mexidas no mercado de inverno, a jornada da Taça de Portugal e ainda vitória do Canelas 2010 que colocou a equipa nos quartos-de-final da competição.

Taarabt e Gabriel têm sido os elementos do meio campo em destaque no Benfica. Rui Pedro Braz revelou que o clube da Luz está no mercado há procura de um médio diferenciado.

O Benfica está no mercado para tentar contratar um médio diferenciado”, revelou Rui Pedro Braz.

Samaris e Fejsa devem estar de saída do Benfica já no mercado de inverno. Ainda assim, Cândido Costa realçou o passado dos dois jogadores.

Fejsa e Samaris não têm contado muito para a competitividade do Benfica”, disse Cândido Costa.

No início da época, Bruno Lage disse que gostaria de ter um plantel “curto e competitivo”, mas a equipa do Benfica tem cerca de 30 jogadores. Rui Pedro Braz revelou de Zivkovic vai deixar a Luz já em janeiro, provavelmente, com uma venda de 50% do passe do atleta. O comentador da TVI relembrou ainda os casos semelhantes que permitiram um encaixe financeiro significativo às águias.

O Benfica vai libertar Zivkovic já em janeiro”, realçou Rui Pedro Braz.

O negócio entre o Fluminense e o Benfica pelo passe de Yony González parece estar praticamente fechado. Rui Pedro Braz acrescenta que resta perceber quando é que o jogador vai rumar ao clube da Luz, se já no mercado de inverno ou no final da época.

A questão por esclarecer é se vem já em janeiro ou no final da época”, esclareceu o comentador.

O Canelas 2010 apurou-se para os quartos-de-final da Taça de Portugal e Fernando Madureira voltou a pedir que o sorteio coloque o Benfica no caminho do clube de Vila Nova de Gaia. Cândido Costa realçou que esta equipa treinada por Tiago Margarido já não a mesma do que há uns anos.

A imagem que se tinha do Canelas não é a realidade neste momento”, relembrou Cândido Costa.

Rui Pedro Braz realçou que um jogo entre Benfica e o Canelas 2010 seria altamente mediatizado. Ainda assim, o comentador da TVI diferenciou Fernando Madureira, enquanto líder da claque Super Dragões e capitão do Canelas, e garantiu que acabaria por ser um jogo normal dentro das quatro linhas.

Nunca seria um jogo normal”, referiu Rui Pedro Braz.

O SC Braga vem de duas derrotas na Liga e encontra-se na 10ª posição. Cândido Costa explicou que Ricardo Sá Pinto só ainda é treinador da equipa graças às boas exibições na Liga Europa.

Se não fosse o percurso nas competições europeias, Sá Pinto já tinha saído”, disse o comentador.

O FC Porto vai aos Açores defrontar o Santa Clara para a Taça de Portugal. Cândido Costa realçou que os dragões não vão ter a vida facilidade para chegarem aos quartos-de-final da prova. Rui Pedro Braz acrescentou que duvida que o FC Porto não se reforce no mercado de inverno.