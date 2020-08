O programa Mais Transferências desta segunda-feira foi palco de uma análise ao percurso do avançado Edinson Cavani que, numa recente entrevista, mostrou-se entusiasmado por vir a jogar no Benfica.

Nuno Dias acredita que todos os indicadores apontam no sentido da sua vinda para o Benfica e há “sinais evidentes de que a especulação está a tornar-se mais real”. O comentador explica que o uruguaio está numa viagem pela Europa e passou recentemente por Madrid em um trajeto que poderá terminar no SLB.

O acerto final pode estar por horas”, afirma Nuno Dias.

Também Rui Pedro Braz acredita que, neste momento, é um negócio fechado. “Neste momento é o segredo mais mal guardado e já toda a gente sabe disso”, afirma.

Porém, a vinda de Cavani para o Benfica suscita uma questão: se Cavani se apresentar após o fecho da Liga dos Campeões significa que terá três semanas para trabalhar com JJ até à disputa da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Se calhar é pouco”, diz Rui Pedro Braz.

Na época alta das transferências, surge uma história que não está a agradar o Futebol Clube do Porto. Rúben Semedo estará mais longe do estádio do Dragão.

O interesse do FCP continua a existir, mas sabemos neste momento que o Olympiakos tem uma proposta na ordem dos dez milhões de euros. Surgiu, por outro lado, um clube francês, possivelmente de topo, que também quer contratar o defesa-central”, afirma Rui Pedro Braz

As dificuldades na contratação, explicam os comentadores, estão relacionadas com o facto de o Porto querer incluir jogadores excedentários para baixar o valor da transferência.

Neste momento, o FCP não tem liquidez. Já perdeu Pedro Gonçalves, está em risco de perder Nuno Santos - até ver, já tocou em vários alvos, mas até agora só chegaram jogadores livres”, explica Braz, sublinhando que a venda de Fábio Silva, de Tomás Esteves e de Diogo Leite pode significar um encaixe significativo de dinheiro.

Depois de um mercado com várias apostas novas do Benfica de Jorge Jesus, o programa Mais Transferências explica como o clube pode “arrumar a casa”.

São mais de 23 jogadores em análise nesta fase de preparação, explica Nuno Dias, sublinhando que apenas 15 ou 16 poderão ter o seu lugar garantido.

Assim, Svilar pode estar de saída, tal como Nuno e Tomás Tavares. Ferro; Jardel; Florentino; Fejsa; Seferovic também são nomes que poderão significar apostas do SLB no mercado este verão.



A grande surpresa da próxima época pode vir mesma a ser o Boavista que poderá contar com reforços como Bruno Alves e Javi García.

Bruno Alves é um profissional que trabalha ao nível de Ronaldo - será o grande líder".

Javi García não fez uma grande temporada no Bétis, mas é um jogador de quem os adeptos portugueses se lembram bastante bem”, analisam os comentadores, afirmando que a lista pode também incluir Léo Jardim do Lille, juntamente com mais três jogadores muito promissores.

Um projeto que está a nascer e que pode ser muito interessante, especialmente quando já existe um Famalicão a dar cartas na última temporada, tal como o Braga a trabalhar cada vez mais.