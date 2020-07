No programa Mais Bastidores desta segunda-feira, os comentadores Nuno Dias e Rui Pedro Braz analisaram a viagem de Luís Filipe Vieira ao Brasil para trazer Jorge Jesus e negociar alguns jogadores desejados pelo técnico para a próxima época.

O objetivo principal será trazer Jorge Jesus”, afirma Nuno Dias. No entanto, o comentador da TVI acredita que a viagem do presidente do Benfica deverá servir não só para ir buscar o treinador, mas sim para voltar com alguns reforços para a próxima época.

“Um dos objetivos de Luís Filipe Vieira é agilizar algumas negociações”, nomeadamente de Gérson e Bruno Henrique, garante Rui Pedro Braz. As duas principais estrelas da equipa do Flamengo são algumas das “exigências” do treinador para reforçar o plantel encarnado.

Bruno Henrique parece-me mais fácil. Gérson parece-me significativamente mais difícil. Tem um valor de mercado que poderá ser demasiado elevado para que o Benfica possa sonhar com a sua contração”, reforçou Rui Pedro Braz.

Depois de perder o treinador que garantiu a vitória do Brasileirão e da Libertadores, o Flamengo já garantiu que não quer vender jogadores abaixo das respetivas cláusulas de rescisão, algo que elevaria os valores de uma possível transferência para um patamar “proibitivo” para o clube português.

Nuno Dias sublinhou que o plantel das águias deverá sofrer profundas alterações para a próxima época, particularmente na zona ofensiva, abrindo espaço para a contratação de Bruno Henrique. “Dyego Sousa não deverá continuar. Admito que Vinícius tenha mercado e o Benfica não consiga resistir. E ainda vamos tentar perceber qual o futuro de Seferovic”, frisou.

O Benfica não pode contratar quatro, cinco, seis jogadores para o plantel de Jorge Jesus sem libertar primeiro esse mesmo número de atletas. É impossível o Benfica manter tantos jogadores com contrato, até porque alguns deles têm um salário elevado”, explicou Rui Pedro Braz.

Gérson e Bruno Henrique não deverão ser os únicos alvos de Luís Filipe Vieira no Brasil. Rui Pedro Braz revelou que também o lateral direito Gilberto, do Fluminense, está na mira das águias para competir pela posição do André Almeida. O jogador, avaliado em três milhões de euros, é um desejo antigo de Jorge Jesus e deverá ser um alvo prioritário para os encarnados.

Do outro lado da 2ª Circular, Rúben Amorim parece estar de olhos postos no reforço dos extremos do plantel e o alvo já está marcado: Nuno Santos. O jogador, formado pelo Benfica e que já passou pelo Futebol Clube do Porto, é visto em Alvalade como o jogador ideal para reforçar o protejo de Rúben Amorim.

Nuno Santos tem sido observado e é dos jogadores que mais interessa ao Sporting. É um jogador que tem o aval, pela qualidade que tem, para integrar o plantel do Sporting”, afirmou Nuno Dias.

Chegou a ser falado que iria integrar a estrutura diretiva do Futebol Clube do Porto depois de terminar a carreira, no entanto, Iker Casillas está mesmo de saída. Segundo a TVI conseguiu apurar, o guarda-redes dos dragões já tinha um acordo com o Real Madrid para regressar ao clube.