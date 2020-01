Os números de Bruno Fernandes ao serviço do Sporting assemelham-se aos de um ponta-de-lança, apesar de ser médio. Cândido Costa e Rui Pedro Braz realçam que o capitão leonino teria sido vendido por um valor superior caso estivesse no Benfica ou no FC Porto.

Apesar da proposta do Manchester United por Bruno Fernandes ser de 55 milhões, no imediato, o Sporting apenas vai receber 41,8 milhões de euros. Isto porque dos 55 milhões serão retiradas as taxas de intermediação, a taxa para o Sampdoria de mais-valias e a taxa de retenção na banca.

Com a saída de Bruno Fernandes e com a lesão de Luiz Phellype, o Sporting pode regressar ao mercado à procura de mais um ponta de lança. Mehdi Taremi parece ser um dos nomes que mais desperta o interesse leonino.

O Benfica está interessado em contratar o extremo do Corinthias Pedrinho. Rui Pedro Braz garante que o negócio já está em fase avançada e poderá ser concretizado ainda esta quarta-feira.

Jota renovou com o Benfica até 2024. Rui Pedro Braz realça que seria muito arriscado para o Benfica emprestar Jota em final de contrato, arriscando-se a ser obrigado a vender por uma quantia menor. O comentador da TVI garante ainda que acha que o jovem jogador deveria ser emprestado para amadurecer e assumir um papel de destaque na Luz no futuro.

Tal como o Mais Transferências tem vindo a avançar, Fejsa vai ser emprestado, nos próximos dias, ao Alavés. Rui Pedro Braz acrescenta ainda que o clube espanhol não terá opção de compra pelo passe do jogador sérvio.