Esta segunda-feira foi dia de Prolongamento, o programa da TVI24 que junta os comentadores Luís Filipe Menezes (Sporting), Manuel Serrão (FC Porto) e Pedro Guerra (Benfica).

O painel começou por analisar uma eventual agressão de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, ao técnico do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro. Ao telefone entrou também o comentador Nuno Dias.

Para o representante do FC Porto, o treinador do Belenenses SAD não foi agredido com um murro.

Se o Sérgio Conceição lhe tivesse dado um murro ele não tinha aparecido assim”, afirmou.

Segundo Pedro Guerra, a altercação existiu, e o treinador do FC Porto foi "enganado" por responsáveis do clube, relativamente a alguns lances de arbitragem.